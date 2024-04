Marchetti: “Manna scelta in linea con quanto fatto da De Laurentiis. Vi spiego”

Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Il giornalista di Sky Sport ha espresso la sua opinione sulla scelta di Aurelio De Laurentiis di prendere Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Una scelta, secondo Marchetti, in linea con quanto fatto finora dal presidente del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Manna è una scelta in linea con quanto fatto da De Laurentiis. Ricordiamoci di quando è arrivato Bigon, giovane ds della Reggina che aveva appena iniziato il suo lavoro. O quando fu preso Giuntoli dal Carpi. E queste scelte lui le ha fatte anche con gli allenatori che non erano abituati alle grandi piazze o alle grandi pressioni. Trovare questi dirigenti, che poi si sono rivelati degli ottimi dirigenti, è stata anche la forza del Napoli. Quindi credo che la scelta di Manna vada lungo questa traccia.

Direttori giovani, con ambizione, personalità che hanno fatto un pezzo di percorso dimostrando le proprie qualità e che Manna potrebbe dimostrare domani al Napoli. Ci auguriamo che possa diventare un ottimo dirigente e ds. A chi non è convinto della scelta di Manna io direi di aspettare che faccia qualcosa perché se lo giudichiamo prima mi pare di tirare la monetina, posso aver ragione e posso anche aver torto.

Diciamo che De Laurentiis ha preso una persona non ingombrante. Anche se non è detto che Manna non lo sia a livello di personalità. Di sicuro il presidente del Napoli preferisce lavorare con persone che ancora non hanno dimostrato di poter reggere questo tipo di esperienza. Credo che De Laurentiis abbia sondato anche altri profili ma, evidentemente, questo è quello che gli è piaciuto di più. Finora quello che ha fatto De Laurentiis, a parte questa stagione, ha funzionato e quindi mi auguro per Manna e per il Napoli che lui possa funzionare. È evidente che tutti abbiamo delle perplessità perché non abbiamo mai visto all’opera Manna in una grande squadra”.