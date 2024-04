Gazzetta – Caprile sta emergendo, ma il suo futuro è già segnato. I dettagli

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è possibile leggere un focus sui giovani portieri della Serie A. In particolare, la rosea ha parlato di Elia Caprile, giovane portiere del Napoli in forza all’Empoli. Nell’articolo è possibile leggere anche di Berisha e Perisan. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quest’anno sta emergendo, al suo primo campionato in A, Elia Caprile già destinato a rientrare al Napoli per fine prestito. L’albanese Etrit Berisha dovrebbe terminare il contratto, ma comunque ha un’opzione e potrebbe restare come secondo di esperienza. C’è anche Perisan, oggi terzo portiere, che potrebbe tornare di attualità in caso di retrocessione”.