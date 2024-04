Forbes – Nella classifica dei più ricchi d’Italia tante figure dello sport: ADL non è una di queste

Forbes, come ogni anno, ha stilato la classifica delle persone più ricche del mondo e tra gli italiani ci sono tante personalità appartenenti al mondo dello sport. In Serie A, il presidente più ricco è Rocco Commisso, con un patrimonio di 8 miliardi. Seguono i Friedkin con 6,4 miliardi e Saputo del Bologna con 4,3. A chiudere la top 5 troviamo John Elkann con la Juventus e la Ferrari a quota 2,4 miliardi e Pier Silvio Berlusconi proprietario del Monza con 2,1. In classifica anche il presidente della Salernitana Iervolino con 1 miliardo mentre ADL non compare in questa classifica.