Ugolini: “Manna firmerà un contratto di 5 anni, prossimo allenatore del Napoli? In pole Italiano ma occhio alle alternative”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Gol per parlare del futuro che ha in programma il Napoli.

“Dovrebbe firmare un contratto di 5 anni, è il continuo di un progetto del club: prendere giovani che potrebbero diventare grandi. Manna ha dimostrato il suo valore in questi anni, era una scelta da fare. Meluso? Non è stato bocciato, non ha avuto la libertà di operare. Ora si ritorna ad una linea strategica che già conosciamo. Italiano è in pole position rispetto ai nomi che sono circolati negli ultimi mesi, è un vecchio pallino del presidente, ha le caratteristiche giuste per allenare il Napoli. Conte? E’ giusto tenere in considerazione, ma al momento la vedo un’ipotesi molto difficile. Occhio anche a Pioli, non mettiamo da parte il suo profilo. Bisogna dare vita ad una rifondazione e le rifondazioni sono lunghe e complicate”.