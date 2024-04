Sky – Compagnoni: “Questa stagione del Napoli è incommentabile”

Nel corso della diretta di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto per parlare della pessima stagione del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Nessuno poteva prevedere una stagione così negativa da parte del Napoli. Nella recente storia del calcio non trovo nessuna situazione paragonabile a quella del Napoli. Qualcuno dice il Leicester, ma quella squadra fu una clamorosa sorpresa e vinse il campionato lottando punto a punto. Il Napoli aveva imposto una dittatura al campionato, giocava un calcio meraviglioso, sembrava una squadra praticamente perfetta. Se non avesse avuto l’infortunio di Osimhen nel momento decisivo della Champions chissà come sarebbe andata a finire. Quest’anno rischia addirittura di restare fuori anche dalla Conference League, è una cosa davvero inspiegabile”.