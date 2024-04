Nicolini, Shakhtar: “Sudakov al Napoli? In estate ci sarà asta importante”

Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto nel corso della trasmissione Azzurro99, in onda su Campi Flegrei Tv. Si è parlato a proposito del talento Georgiy Sudakov, più volte accostato al Napoli.

“Se voi guardate le nostre formazioni, giochiamo con un calciatori di media età di 23/24 anni. Non solo in campionato, ma anche in Champions, dove quest’anno abbiamo battuto anche il Barcellona. È normale che i direttori sportivi internazionali abbiano sul taccuino i nostri ragazzi. Credo sia normale che i talenti forti siano attenzionati dai big club europei e italiani, tra cui sicuramente il Napoli che ci osserva con attenzione, sia in passato con Giuntoli che Mantovani e gli altri scouting. Asta in estate per Sudakov e tutti i vostri talenti? È logico, perché se vuoi i calciatori bravi vanno pagati, anche perché, hanno esperienza e numeri da top club, oltre che giovane età. In Italia non solo il Napoli, anche la Juventus? Ripeto, sono più le squadre interessate ai nostri ragazzi, i nostri 2002, per esempio, hanno già decine di presenze nel campionato, oltre che in Europa. I grandi club Europei guardano a noi, così come quelli italiani”.