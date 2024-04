Varriale: “Conte? Potrebbe avere da ADL le chiavi del club. Con Italiano si punterà sui giovani e su una rifondazione in un paio d’anni”

Enrico Varriale, noto giornalista ed opinionista sportivo, attraverso il proprio profilo X, ha speso alcune parole sulle possibili scelte del presidente De Laurentiis per il futuro del club.

Secondo l’opinionista, con la scelta di De Laurentiis di puntare sul DS Giovanni Manna, potrebbero aprirsi due scenari per quanto riguarda la panchina azzurra: “Con l’approdo di Manna in azzurro e la scelta di Italiano come prossimo tecnico, vorrebbe dire rifondazione in un paio di anni, puntando sui giovani e, di conseguenza, un monte ingaggi contenuto. Se De Laurentiis dovesse scegliere Antonio Conte, quest’ultimo non sarebbe oscurato dal dirigente sportivo (bravo ma ancora giovane), dunque, avrebbe dal presidente le chiavi del club, avendo voce in capitolo sulle scelte di mercato”.

Secondo il noto giornalista, però, la scelta del presidente potrebbe essere la seguente: “Ai tifosi del Napoli piacerebbe di più l’ipotesi Antonio Conte per la panchina ma, secondo il mio parere, il presidente De Laurentiis sceglierà Vincenzo Italiano”.