Criscitiello: “Manna al Napoli? Non me l’aspettavo da ADL, il suo operato alla Juve non mi è piaciuto. Vi svelo chi sarà il prossimo allenatore”

Michele Criscitiello, giornalista ed opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal per esprimersi sui nomi del futuro del Napoli.

Per quanto riguarda la scelta del prossimo dirigente sportivo del Napoli, Criscitiello si esprime così: “La decisione di De Laurentiis di puntare su Giovanni Manna per la prossima stagione non me l’aspettavo, piuttosto mi sarei aspettato un nome importante invece sceglie ancora i giovani. Su Manna posso dire che il suo operato alla Juventus, prima di Giuntoli, non mi è piaciuto. Fare il settore giovanile è diverso dal dirigere il Napoli”.

Riguardo ad alcune domande poste sul prossimo tecnico che siederà sulla panchina azzurra, Criscitiello risponde così: “Italiano andrà via da Firenze ed è un nome caldissimo per il Napoli; il posto vacante alla Fiorentina non sarà occupato da Maurizio Sarri. Antonio Conte? Non sarà il prossimo allenatore del Napoli”.