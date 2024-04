Montervino: “Manna potrebbe portare Conte al Napoli. Senza coppe si può puntare allo Scudetto l’anno prossimo”

Francesco Motervino, ex calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del periodo che sta affrontando il Napoli, della scelta del presidente di affidarsi al dirigente Giovanni Manna e facendo un nome in particolare per la prossima panchina azzurra.

Per quanto riguarda la decisione di De Laurentiis sul prossimo direttore sportivo, Montervino si esprime così: “L’arrivo di Manna è una sorpresa, come al solito il presidente sorprende tutti. Il suo approdo al Napoli mi fa pensare alla possibilità di ingaggiare un tecnico importante come Conte, magari un ds giovane che si fa guidare da uno di esperienza come Antonio è possibile”.

Proprio riguardo ad Antonio Conte, l’ex capitano azzurro spende qualche parola sul tecnico leccese: “Uno come Conte se non ha garanzie sul mercato, difficile si trovi poi l’accordo. Bisogna partire dalla consapevolezza che l’anno prossimo il Napoli non avrà coppe, dunque si potrebbe puntare subito per lo Scudetto; a quel punto, per Conte, potrebbe essere un discorso convincente“.

In merito al periodo complicato che sta vivendo la formazione azzurra, Montervino già pensa a quale componente della rosa potrebbe salvare Conte: “Salverei Di Lorenzo, Anguissa, Rrahmani e Raspadori. Jack viene da una stagione deludente ma deve crescere. Possono andare via Mario Rui, Juan Jesus e Politano, anche per il monte ingaggi”.