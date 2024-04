L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono conosciuti anni fa in una vacanza con le rispettive famiglie. Da allora, tra i due intercorre un ottimo rapporto, che dallo scorso ottobre si è però modificato. Da allora, ADL ha un pallino fisso: provare ad ingaggiarlo per la sua panchina. La confessione di Conte a ‘Belve’ sul gradimento di allenare in una piazza come Roma e Napoli ha scaldato i cuori dei napoletani ed ha alimentato il sogno del presidente. E ora che non può più sbagliare, De Laurentiis è pronto a fare follie, anche in termini di ingaggio. Serviranno le giuste garanzie, tecniche ed economiche, oltre che lavoro di squadra sul mercato.