CdS – panoramica sulla situazione del Napoli, dal portiere alla prima punta

Con ogni probabilità, Victor Osimhen sarà ceduto durante l’estate e il Napoli dovrà necessariamente trovare un sostituto di alto livello per pianificare il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la strategia di rivoluzione si concentrerà sui giovani e ci sono principalmente due opzioni considerate. Una porta a Jonathan David, 24enne del Lille, mentre l’altra a Santiago Gimenez, 22enne del Feyenoord. Inoltre, c’è una suggestione dietro le quinte che riguarda Joshua Zirkzee, 22enne del Bologna, il quale attira l’attenzione di mezza Europa.

Un altro ruolo cruciale sarà quello del portiere, specialmente con il ritorno di Elia Caprile, attualmente in prestito all’Empoli, che avrà bisogno di ottenere esperienza di gioco. Tuttavia, il contratto di Alex Meret si rinnoverà automaticamente, quindi i piani della società devono essere valutati attentamente. Successivamente, ci sarà l’attenzione rivolta al centrocampo, dove il principale obiettivo sembra essere Georgiy Sudakov, 21enne dello Shakhtar Donetsk, il quale potrebbe colmare il vuoto lasciato dalle partenze di Elmas e Zielinski. Nonostante un’offerta di 40 milioni di euro sia stata avanzata agli ucraini e rifiutata, il progetto non è stato abbandonato. La Juventus è anche interessata, quindi c’è concorrenza.

Infine, c’è un forte interesse per Lewis Ferguson, 24enne del Bologna, ma il club non sarà propenso a cederlo facilmente. Molto dipenderà anche dalle prestazioni del Bologna, poiché qualora ottenessero la qualificazione alla Champions League, sarebbe difficile convincere Ferguson a lasciare sapendo che non giocherà la competizione l’anno successivo.