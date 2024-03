Varriale: “Gara messa in salita da 2 gol episodici ma frutto dei soliti problemi difensivi, i fischi sono meritati”

Il giornalista Enrico Varriale su X ha voluto commentare la sfida tra Napoli e Atalanta andata in scena al Maradona e che ha visto gli azzurri arrendersi per 0-3. Il commento riguarda soprattutto i primi 2 gol dei bergamaschi, che arrivano da episodi, ma che nascono dai problemi difensivi soliti degli azzurri. Queste le sue parole: “Resa definitiva e mortificante del Napoli, che contro una solida Atalanta gioca una gara senza nerbo messa in salita da 2 gol episodici ma frutto dei soliti, irrisolti problemi difensivi. Club che non conta nulla nel Palazzo ma calciatori davvero deludenti. Fischi meritati“.