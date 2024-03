Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del futuro del Napoli dopo la pesante sconfitta interna contro l’Atalanta.

Le sue parole di rammarico: “Credo che ADL debba capire che ci sia bisogno di una rivoluzione. Lui rimarrà il patron,ma questa squadra ora come ora dovrà essere rivoluzionata altrimenti non andrà da nessuna parte. Serve un profondo cambiamento nella rosa e nella società per aprire un nuovo ciclo”.