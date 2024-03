Il giornalista della Rai, Antonello Perillo, è intervenuto su X per parlare del Napoli.

In un suo post ha fatto riferimento alla rivoluzione necessaria da mettere in atto in casa azzurra. Nonostante questo, però, mancano ancora otto giornate alla fine del campionato che dovrebbero servire, secondo Perillo, quantomeno ad aggiudicarsi un posto alla prossima Europa League.