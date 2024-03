Sosa: “Il Napoli mi ha sorpreso, in campo è sceso molto male, non ha omaggiato i tifosi che erano allo stadio”

L’ex attaccante del Napoli Pampa Sosa ha parlato ai microfoni di Tele A al termine della sfida tra Napoli ed Atalanta, da cui gli azzurri sono usciti con una sonora sconfitta per 0-3. L’ex punta argentina si è detta delusa soprattutto per l’atteggiamento che i calciatori di Francesco Calzona hanno avuto nel corso del match. Non si è visto un atteggiamento corretto nei confronti di chi ha deciso di dare il proprio sostegno agli azzurri vedendo la partita allo stadio. Queste le sue parole: “C’è molta tristezza per questa partita, il Napoli mi ha sorpreso perché è sceso in campo molto male. Non sono stati omaggiati i tifosi che in questa giornata hanno deciso di scegliere il Maradona e di essere vicini alla squadra. Non ho visto il giusto atteggiamento da parte dei tifosi, anche perché si parla di ultima spiaggia e poi si reagisce in questo modo?”.