Lazio-Juventus – Le formazioni ufficiali del big match delle 18 allo stadio Olimpico

Alle ore 18 allo stadio Olimpico va in scena la sfida tra la Lazio, per la prima volta allenata da Igor Tudor, e la Juventus di Massimiliano Allegri. Per il neotecnico biancoceleste nuovo modulo, si passa alla difesa a 3 e dietro la punta ci saranno due seconde punte, in questo caso Pedro e Zaccagni alle spalle del ‘Taty’ Castellanos. Dall’altra parte invece i bianconeri devono rinunciare a Vlahovic, per questo dal primo minuto ci sarà Kean, vista anche l’assenza di Arek Milik, e sulle fasce ci saranno Federico Chiesa e Andrea Cambiaso. Queste le formazioni ufficiali del match:

Lazio – Mandas; Casale; Romagnoli; Gila; Andreson; Kamada; Cataldi; Marusic; Zaccagni; Pedro; Castellanos

Juventus – Szczesny; De Sciglio; Rugani; Bremer; Danilo; Rabiot; Locatelli; Miretti; Chiesa; Kean; Cambiaso