Il giornalista Biazzo è intervenuto su Tele A per commentare la disfatta interna per 0-3 del Napoli a favore dell’Atalanta.

Ecco le sue parole: “Il Napoli non ha giocato bene e alcune scelte della ripresa potevano essere fatte dall’inizio dato che almeno si è visto qualcosa nel secondo tempo. Non credo che debba essere criticato così tanto Calzona, anche lui è arrivato in una situazione decisamente complicata”.