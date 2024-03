Azzi: “La mancanza di Calzona durante la sosta ha fatto precipitare nuovamente la situazione di questa squadra”

Il giornalista Marco Azzi sul proprio profilo X ha scritto al termine della sfida tra Napoli ed Atalanta, dopo la pesante sconfitta per 0-3 al ‘Maradona’. La principale causa di questa sconfitta viene data alla mancanza di Francesco Calzona nel corso della pausa nazionali, perché doveva allenare la Slovacchia nelle due amichevoli giocate. Questo ha fatto perdere delle certezze al gruppo azzurro, che allenandosi col tecnico avrebbe sicuramente potuto fare molto di più. Questo il suo commento: “Questo gruppo aveva un solo leader e non in campo: seduto in panchina. Calzona con il suo arrivo stava restituendo ai giocatori un po’ di sicurezza, ma è bastata la sua lontananza durante la sosta per far precipitare di nuovo la situazione“.