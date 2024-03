A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Manuel Parlato che ha parlato della probabile assenza di domani di Kvaratskhelia. Ecco quanto detto:

Su Kvaratskhelia credo che non giocherà domani. Il suo sostituto sarà Raspadori, e quindi credo che nemmeno domani giocherà Lindstrom nonostante sia il candidato numero uno a sostituirlo. Sarebbe un’ulteriore bocciatura per Lindstrom, anche se non definitiva. In questo modulo Lindstrom fa fatica, ha caratteristiche diverse dal 433, stesso discorso vale anche per Raspadori”.