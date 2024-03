L’Atalanta parte per Napoli. La Dea sarà ospitata dal Napoli nell’anticipo di Sabato Santo alle 12:30. Sfida importantissima per conquistare un posto in Champions League. Una vera e propria finale per i ragazzi di Calzona. Gasperini ha sciolto ogni dubbio: Koopmeiners, nonostante gli acciacchi post nazionale, partirà con la squadra. Potrebbe, quindi, partire dalla panchina. De Ketelaere resterà in Lombardia, in attesa di recuperare per la Coppa Italia. Questi i convocati dell’Atalanta: