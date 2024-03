Gianello: “Napoli-Atalanta, ecco chi al posto di Kvara. C’è un giocatore fortissimo che terrei”

L’ex portiere del Napoli Matteo Gianello è intervenuto a Campi Flegrei Tv per parlare del club partenopeo e dei prossimi impegni degli azzurri.

Di seguito le sue parole: “Con l’Atalanta è un bivio, portare a casa i tre punti darebbe un’iniezione di fiducia importante. Vincere darebbe poi lo slancio in un campionato complicato, perché una squadra che cambia tre allenatori in pochi mesi, significa che davvero è in grande difficoltà. Sono fiducioso, sono dispiaciuto che Kvara si è infortunato in nazionale, ma sono sicuro che chi prenderà il suo posto, saprà dire la sua”.

Gianello ha continuato: “Ci sono le alternative, Traore potrebbe essere portato in avanti, ma ci si potrebbe affidare anche a Lindstrom. Sicuramente Calzona troverà l’assetto giusto, contro una squadra che è forte e difficile da affrontare. Il futuro sulla panchina del Napoli? Sull’allenatore pesano i risultati, se arrivassero si potrebbe fare un certo tipo di discorso”.

Poi un consiglio alla dirigenza azzurra: “Meret? Un portiere che stimo tanto, spesso viene criticato ingiustamente. Si tratta di un estremo difensore di grande affidabilità, quest’anno nonostante qualche sbavatura, ha avuto un rendimento alto. Io se fossi il Napoli lo terrei, può far ancora bene a Napoli, è fortissimo”.