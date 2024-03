CdS – Kvara verso il forfait, Calzona ha scelto il suo sostituto

Kvaratskhelia è in dubbio per la partita di domani contro l’Atalanta. Il giocatore georgiano potrebbe saltare l’incontro, ma al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva in merito. Tuttavia, a Castel Volturno, Calzona sta lavorando per valutare l’eventuale sostituto.

Attualmente, in vantaggio per giocare sulla sinistra c’è Giacomo Raspadori. Il centravanti della nazionale italiana potrebbe quindi prendere il posto di Kvaratskhelia nella sfida contro la Dea. Le prossime ore saranno decisive per la scelta definitiva, come riportato oggi dal Corriere dello Sport in edicola.