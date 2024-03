L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calendario che attende il Napoli fino a fine stagione. Secondo il quotidiano il Napoli ha quattro sfide dirette, tre in casa: con l’Atalanta, con la Roma e il Bologna ed in trasferta contro la Fiorentina. L’impresa consiste in almeno sette vittorie. Se il successo mancherà domani contro i bergamaschi, si rischia di essere anche fuori dalla corsa al quinto posto. La squadra azzurra ha però un vantaggio su Atalanta e Fiorentina. Entrambe sono impegnate nelle semifinali di Coppa Italia; in più l’Atalanta deve vedersela col Liverpool in Europa League e la Fiorentina due volte col Viktoria Plzen in Conference League. Mentre la Roma sfiderà il Milan nei quarti di Europa League. Questi impegni potrebbero togliere energie in campionato. Nella corsa al quinto posto, solo il Napoli non ha impegni extra.