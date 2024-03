Santacroce : Acerbi? Una brutta figura. La sentenza lascia profonda tristezza.

L’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha rilasciato un intervista al Corriere Dello Sport, in merito alla sentenza del caso Acerbi-Jesus manifestando il proprio disappunto. Ecco le sue dichiarazioni: “La sentenza lascia profonda tristezza, ne potevano uscire tutti meglio. Acerbi? Le continue bugie gli hanno fatto fare una brutta figura, si vedeva fin da subito delle scuse che ha fatto a Juan Jesus in campo. Se non avesse detto quelle parole non si sarebbe dovuto scusare, è stato fortunato che non ci sia stata una ripresa dell’accaduto”.