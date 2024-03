Plastino: Sentenza Acerbi? Giusta. La pena dev’esserci solo se ci sono le prove.

Michele Plastino ha rilasciato un intervista a Forza Napoli Sempre programma radiofonico in onda su Radio Marte, dove ha parlato della sentenza su Acerbi e del perchè lui sia d’accordo. Ecco le sue dichiarazioni: “La sentenza non mi ha sorpreso perché mancavano testimonianze e prove e quindi è giuridicamente corretta. Una qualsiasi condanna deve avvenire di fronte a un fatto probatorio. Anzi, onore ai giocatori del Napoli che non hanno detto bugie ed avrebbero potuto farlo, avrebbero potuto dire abbiamo sentito. Dal punto di vista giuridico è ineccepibile. Non è possibile, giuridicamente, che si avvalorino le dichiarazioni di Juan Jesus solo perché fa parte del sistema. La legge deve tutelare l’equilibrio delle cose e la regola fondamentale è che la pena ci deve essere solo quando ci sono le prove”.