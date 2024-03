Malfitano : “Calzona non ha cambiato il Napoli. Credo poco alla corsa al quinto posto.”

Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte nel corso del programma Forza Napoli Sempre parlando dell’ attuale tecnico del Napoli e della corsa al quarto posto. Ecco le sue dichiarazioni: “Credo veramente molto poco alla corsa al quinto posto del Napoli. Quella di sabato è l’ultima partita che può tenere in piedi le speranze del Napoli di arrivare in Champions. Io però vedo troppo ottimismo e, invece, ci andrei molto cauto perché l’Atalanta è una signora squadra e merita molto rispetto. A chi dice che questo è il Napoli di Calzona io rispondo ma chi lo ha mai visto il Napoli di Calzona. Dove abbiamo mai visto una squadra di Calzona? Se vogliamo prenderci in giro allora diciamo che Calzona ha cambiato il Napoli. Ma se vogliamo essere realisti, come credo di esserlo io, allora dobbiamo prendere l’allenatore.”