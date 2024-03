Marolda: “Fossi stato il Napoli avrei fatto un casino se mi avessero negato la presenza di un legale. Agli Europei mi auguro ci sia Meret”

Il giornalista Francesco Marolda ha parlato ai microfoni di Radio Goal in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli del caso Juan Jesus e della presenza di Meret agli europei. Queste le sue parole: “Sentire Calenda che dice che Juan Jesus non poteva presentarsi all’audizione senza avvocato perché non era prevista la presenza di alcun legale vorrebbe significare violazione del diritto di difesa del calciatore. Fossi stato nel Napoli avrei fatto un casino se mi avessero negato la presenza di un legale. Vicario è davanti sia a Meret che a Carnesecchi, ma il terzo portiere dell’Italia all’Europeo sarà quello del Napoli , mi auguro vada così perché sarebbe oltraggioso andasse diversamente. Spalletti conosce molto bene Meret e nell’ultimo periodo il portiere ha ritrovato una buonissima condizione”.