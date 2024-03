Eduardo Chiacchio, avvocato, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di quanto accaduto tra Acerbi e Juan Jesus: “Credevo che il brasiliano citasse qualche compagno di squadra nell’interrogatorio, come testimone. Questo insieme alla mancanza di un avvocato hanno pesato sulla decisione finale. Sotto il profilo etico e morale l’indignazione generale è comprensibile. Sotto l’aspetto giuridico invece non poteva andare diversamente, il giudice Mastrandrea non poteva giudicare diversamente”.