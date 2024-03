L’ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato del caso Jesus-Acerbi in onda su Tv Play che ha parlato con Juan Jesus in privato via messaggio.

“Juan Jesus sta male. Non dovrei dirlo, ma ho avuto l’opportunità di scambiare dei messaggi con lui, sta male perché è un ragazzo cosi buono che non voleva creare tutto questo polverone, voleva che restasse tutto in campo, voleva perfino tutelare Acerbi e l’Inter”