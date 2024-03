“Pezzotto”, furto dei dati alla piattaforma anti pirateria di AgCom

La pirateria è uno dei problemi più importanti nella storia del calcio moderno. Infatti, l’avvento di piattaforme e dispositivi utilizzati per guardare partite senza contratti di abbonamento con chi ne detiene i diritti televisivi, ha già fatto perdere al business miliardi di euro. Per risolvere la situazione, AgCom ha ideato la piattaforma Piracy Shield, incaricata di bloccare i siti pirata, ma non ha migliorato la situazione.

La piattaforma infatti era finita nell’occhio del ciclone dopo aver bloccato diversi indirizzi IP errati. Come riporta Calcio e Finanza, il codice sorgente di Piracy Shield è stato rubato e messo online su GitHub.

Di seguito le parole di Giulia Pastorella, deputato di Azione: “Speravamo che l’intervento della scorsa settimana di Agcom in Parlamento, da me richiesto, servisse a trovare soluzione ai problemi del Piracy Shield. Invece non solo continuano ad arrivare segnalazioni da parte di utenti ingiustamente colpiti in via cautelare dalla piattaforma antipirateria, ma oggi scopriamo addirittura che il codice della piattaforma è stato reso pubblico. Bisogna immediatamente disabilitare il servizio mentre si sistemano le cose se non vogliamo rischiare che dei malintenzionati mettano a rischio l’accessibilità a siti innocenti”.