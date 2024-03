Tuttosport – Højbjerg nel mirino della Juventus, fu seguito anche dal Napoli

Secondo Tuttosport, il nome di Pierre-Emile Højbjerg torna ad essere collegato con forza alla Juventus. Il centrocampista classe ’95, di proprietà del Tottenham, era stato seguito con grande interesse dai bianconeri nelle sessioni di mercato precedenti e ora, in vista della prossima estate, ritorna ad essere un nome caldo. Recentemente, il giocatore ha cambiato agente, un segnale che spesso indica possibili trattative di mercato, e l’Italia rimane una forte possibilità per il suo futuro. Nei giorni scorsi, si era parlato dell’interesse di Milan e Napoli, oltre a quello dell’Atletico Madrid, e ora si aggiunge la Juventus.

A giugno, i bianconeri valuteranno il destino di Adrien Rabiot: nel caso in cui il francese dovesse lasciare a parametro zero, Giuntoli e Manna sarebbero sul mercato alla ricerca di almeno due centrocampisti di alto livello. Teun Koopmeiners dell’Atalanta rimane il principale obiettivo, con Lewis Ferguson del Bologna che segue da vicino.

Højbjerg è considerato un’opzione, specialmente considerando che la trattativa per il suo rinnovo contrattuale con il Tottenham è arenata. Il suo attuale contratto scadrà nel 2025 e senza un rinnovo in estate, gli Spurs non potranno richiedere cifre astronomiche per il suo cartellino. Secondo il quotidiano, l’operazione potrebbe chiudersi per circa 20 milioni di euro.