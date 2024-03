Gazzetta – Il Napoli fu vicino a Koopmeiners, Juve ed Inter ci proveranno in estate

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta nuove speculazioni sul futuro di Teun Koopmeiners, che molto probabilmente lascerà l’Atalanta al termine della stagione. Il quotidiano afferma: “La scorsa estate, quando il Napoli era vicino all’accordo, Giuntoli non disponeva delle risorse finanziarie necessarie per finalizzare l’affare, mentre a gennaio la Dea non avrebbe mai ceduto la sua stella. Adesso, sia la Juventus che l’Inter hanno ancora obiettivi stagionali da raggiungere, ma a partire da luglio la trattativa è destinata a entrare nel vivo”.