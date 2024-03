Martino: “Osimhen deve fare la differenza in questo finale di stagione. Qualificazione in Champions? Il Napoli ha un vantaggio, ecco quale”

Carmine Martino, giornalista e radiocronista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione radiofonica Radio Goal.

Martino, in occasione del prossimo match che vedrà protagonista il Napoli contro l’Atalanta, si è espresso così: “Sabato il Napoli non può permettersi di sbagliare contro la Dea, bisogna ritrovare l’entusiasmo. Per ambire al posto in Champions League servono 7 vittorie su 9. A differenza di Atalanta, Roma e Fiorentina, il Napoli può concentrarsi solo sul campionato, il che è un grosso vantaggio per questo finale di stagione”.

Inoltre, il radiocronista ha speso qualche parola sull’attaccante nigeriano, Victor Osimhen: “In questo finale di stagione deve fare la differenza, cosa che è riuscito a fare poco durante gli scorsi mesi. Per il posto in Champions League serve il miglior Osimhen”.