Caso Acerbi, parla la moglie: “Sommersi da insulti per giorni interi, adesso sciacquatevi la bocca!”

Dopo il verdetto decisivo da parte del Giudice sportivo, il difensore dell’Inter Francesco Acerbi è stato assolto per insufficienza di prove riguardo l’accusa da parte di Juan Jesus, che aveva dichiarato di aver ricevuto insulti discriminatori.

Non si è fatta attendere la reazione di Claudia Scarpari, moglie del difensore interista, che ha commentato la sentenza attraverso il suo profilo Instagram: “Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno”.

Inoltre, la moglie del nerazzurro lascia un commento sotto il post pubblicato su Instagram dalla pagina Chiamarsi bomber, in cui annunciano l’innocenza di Acerbi: “Adesso sciacquatevi la bocca!”.