Gazzetta – ADL studia due nomi nuovi per la panchina azzurra

Il Napoli non sta considerando solo Conte o Italiano per la panchina. Anche due allenatori emergenti come Raffaele Palladino e Alberto Gilardino stanno attirando l’attenzione di De Laurentiis. Entrambi stanno conducendo le loro squadre a una salvezza tranquilla. In particolare, c’è una corrente nella dirigenza che sostiene la candidatura di Palladino, attuale allenatore del Monza, il quale ha anche origini napoletane e sembra essere il più incline a un cambio di scenario.

Nel frattempo, il Genoa ha fretta di rinnovare il contratto di Gilardino per tenerlo al sicuro dalle offerte di club più prestigiosi attratti dal suo eccellente lavoro. Questo è quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.