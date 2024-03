Il Roma – Kevin Denkey è nel mirino del Napoli per il dopo Osimhen

Secondo quanto riporta Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sull’edizione odierna in edicola, Kevin Denkey del Cercle Brugge è nel mirino del Napoli per il futuro dopo Osimhen. Denkey, nazionale del Togo e con 23 gol segnati quest’anno all’età di 23 anni, ha registrato numeri impressionanti in questa stagione. Il Napoli sta valutando anche la possibilità di acquistare il greco dell’AZ Alkmaar, Pavlidis. Questi sono i primi nomi che emergono per il ruolo di centravanti in vista della prossima stagione.