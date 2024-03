Francesco Calzona come sappiamo è impegnato con la Slovacchia per le amichevoli in vista dell’Europeo. In ritiro è arrivato l’ex capitano azzurro Marek Hamsik, cogliendo di sorpresa proprio l’allenatore del Napoli. Hamsik inoltre durante la visita ai suoi ex compagni di nazionale, ha ricevuto una gradita sorpresa, ovvero una maglia proprio del Napoli con lo scudetto. Dietro la maglia c’è scritto “Marekiaro“, il soprannome da sempre avuto a Napoli.