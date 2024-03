Francesco Calzona, dal ritiro della nazionale slovacca ha parlato della questione Juan Jesus-Acerbi. Queste le sue parole:

“Non ho sentito Juan Jesus, vi dico la verità, sono concentrato qui per gli incontri in nazionale. Vidi Juan Jesus per trenta secondi a fine partita con l’Inter, gli feci i complimenti per la gara disputata. Avevo le interviste e non sono riuscito più a parlare con lui. C’è la giustizia sportiva di mezzo, vedremo come andrà a finire”.