Jorginho, il rapporto con gli Azzurri e con Spalletti

L’ex del Napoli Jorginho Frello, a 24 ore dall’amichevole contro l’Ecuador, ha commentato il suo rapporto con i compagni della nazionale e con il nuovo mister Luciano Spalletti:

“Credo che ci siano similarità nel gruppo, è una cosa che viene subito all’occhio, siamo un gruppo di ragazzi che ridono, scherzano, stanno bene insieme… Dobbiamo ascoltare le richieste del mister (che sta sperimentando nuove soluzioni tattiche, nota il giornalista) e assorbire le informazioni il più velocemente possibile per metterle sul campo. Sicuramente la partita contro l’Ecuador sarà difficile, la squadra è sempre presente ai mondiali ed ha esperienza, ci metterà in difficoltà… Bisogna cercare di ottimizzare le amichevoli per essere più pronti possibile.“

Ricordiamo il decisivo assist di Jorginho durante l’ultima amichevole contro il Venezuela, occasione che ha creato la rimonta dell’ 1-2.