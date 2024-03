Il Mattino – Permanenza Calzona difficile, 3 nomi per il Napoli

Francesco Calzona, attuale mister del Napoli, è arrivato in città per sostituire Walter Mazzarri e cercare di portare agli azzurri la qualificazione alla prossima Champions League. Per riuscire nel suo intento, De Laurentiis ha offerto al tecnico un contratto a breve termine con scadenza a giugno, quando poi Calzona, che è anche ct della Slovacchia, dovrà guidare la nazionale all’Europeo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rinnovo dell’accordo al termine della stagione sembra difficile e quindi De Laurentiis deve pensare ad un sostituto. Il nome più caldo della lista è quello di Vincenzo Italiano: attualmente allenatore della Fiorentina, lascerà i viola a fine stagione, gioca un bel calcio di 4-3-3 ed è stato già sondato dal patron azzurro proprio durante la scorsa estate ma questa volta, dato l’addio a Firenze, le cose potrebbero concretizzarsi. Antonio Conte resta un sogno, mentre sullo sfondo ci sono due profili validi: Raffaele Palladino e Francesco Farioli.