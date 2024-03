Bagni: “Allenatore Napoli? Mi piace Italiano, ma…”

Salvatori Bagni, dirigente ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a TuttoSport del futuro della panchina azzurra. Nella prossima estate, Aurelio De Laurentiis dovrà nuovamente prendere una delle più importanti decisioni: chi allenerà il Napoli dalla stagione 2024/25. Dopo la scelta di Rudi Garcia per il post Spalletti e l’arrivo a Calzona passando per Mazzarri, a giugno le cose saranno da rifare. Ecco le parole di Bagni:

“Panchina Napoli? Tra i tanti nomi circolati quello di Italiano mi sembra quello giusto. Vincenzo è un allenatore propositivo e fa il 4-3-3, che è nelle corde di questa squadra. Mi piace molto, in più fa giocar bene le sue squadre: è un’esteta. Altrimenti, se dovesse arrivare quinto, non mi dispiacerebbe tenere Calzona: ha fatto un bel lavoro, visto che è arrivato in una situazione dove regnava la confusione totale. Avessero preso lui invece di Mazzarri a novembre, il Napoli avrebbe raddrizzato e salvato la stagione“.