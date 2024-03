L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia da quando è arrivato Calzona ha ritrovato un bel po’ di smalto: contro il Barça al Montjuic e l’Inter a San Siro non ha brillato, ma prima di questa parentesi era riuscito a collezionare 4 gol in tre partite di campionato: doppietta rifilata al Sassuolo e i graffi al Toro e alla Juve. Poi, la pausa. Che però dovrà sbloccare in un clic, considerando che la Grecia non è il Lussemburgo, e l’Atalanta non ha mai fatto sconti. Kvara serve come il pane alla Georgia quanto al Napoli. In una stagione piena di problemi di squadra, Kvara non ha brillato come un anno fa ma è comunque arrivato in doppia cifra: 10 gol. Di certo ha subito il contraccolpo più degli altri. Cose che capitano, li chiamano anche momenti di crescita, e Kvara nelle prossime dieci partite avrà la possibilità di cambiare il destino.