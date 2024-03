Shakhtar, il responsabile scouting: “Sudakov? C’è stata un’offerta ufficiale del Napoli, vi spiego”

Nel corso di Si Gonfia La Rete a Radio Crc, è stato intervistato Salvatore Monaco. Il responsabile scouting ha rivelato che lo Shakhtar avrebbe ricevuto dal Napoli un’offerta ufficiale per Heorhij Sudakov. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ha un potenziale enorme e non è finito come calciatore perché è giovane, un 2002 e non sembrerebbe viste le 30 partite giocate in Champions e le 20 con la Nazionale ucraina. Ha già una buona esperienza alle spalle, gli manca ancora completarsi e se incontrerà il contesto giusto, lo farà. Andare via da noi non è facile perché il club è ambizioso, ma se si presentano buone opportunità, anche lui può fare questo passo. Per un ucraino giocare nello Shakhtar vuol dire molto.

Oggi Sudakov è più un 10 in un 4-2-3-1 quindi una sottopunta, nel centrocampo a 3 invece fa bene la mezzala sinistra. Secondo il mio punto di vista per essere molto easy e cambiare le posizioni, deve completarsi. Ma, può fare l’8 in un centrocampo a 3 oppure un 10 nel 4-2-3-1. Nel Napoli potrebbe fare il ruolo di Traorè che ha talento.

Poi è sempre il contesto che fa evidenziare le potenzialità di un giocatore oppure gli fa fare un passo indietro. So che c’è stata un’offerta ufficiale del Napoli, non conosco i numeri, ma so che lo Shakhtar non l’ha ritenuta idonea secondo il valore di Sudakov. Nel mercato di gennaio però il club non lo avrebbe ceduto a prescindere”.