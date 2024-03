Compleanno in casa Napoli, auguri a Meret!

Oggi, 22 marzo, è il compleanno di Alex Meret. L’ex portiere della Spal compie oggi 27 anni. Ancora giovanissimo per il suo ruolo, ha già uno scudetto sul petto. Con la nazionale italiana ha vinto l’Europeo nel 2021 con Insigne e Di Lorenzo. Spesso criticato per le sue prestazioni non sempre convincenti, Meret ha sempre lavorato con grande impegno, mai una parola fuori posto. E’ in azzurro dalla stagione 2018/2019.

“A Meret vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”, si legge sul sito ufficiale della società. Anche la nostra redazione fa tanti auguri al portiere azzurro.