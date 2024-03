Dionigi: “Vi dico su chi puntare per il dopo Osimhen”

Davide Dionigi è stato ospite a 1 Football Club su 1 Station Radio. L’ex calciatore del Napoli ha spiegato chi, secondo lui, dovrebbe essere l’erede di Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Calzona non tornerà venerdì prossimo, ma sabato, alle 12:30, ci sarà la sfida con l’Atalanta e De Laurentiis avrebbe preferito giocare la sera? Il punto di vista di De Laurentiis lo capisco, ma sapevi a cosa andavi incontro affidandoti ad un allenatore impegnato con una nazionale. Fa parte del gioco delle parti. Tuttavia, molto dipende da quando ti capita la sosta, se è un momento positivo o negativo. Per una squadra in salute, può essere l’occasione di staccare la spina. Per una squadra in difficoltà, invece, può essere positivo. Chi potrebbe sostituire Victor Osimhen? Andre su Santiago Gimenez: è il giocatore che racchiude quelle caratteristiche ideali al nostro calcio. È molto forte, ha una fisicità importante. Prenderei lui, poi, naturalmente, dipenderà sempre dal mercato e dalle sue possibilità. Vincenzo Italiano è un profilo da Napoli come allenatore? Mi piace molto, un allenatore che, tra i ‘nuovi’, potrebbe essere tra i migliori. A Napoli, se non dovesse essere confermato Calzona, potrebbe determinare la nascita di un nuovo progetto. Gli azzurri hanno bisogno di cambiare. Dopo uno scudetto non ci si aspettava questo trend, e con Italiano potrebbe essere l’inizio di un nuovo corso“.