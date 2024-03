Corriere della Sera – Italia non al meglio, ma Retegui c’è

Il Corriere della Sera, nelle sue pagine sportive, commenta la vittoria dell’Italia contro il Venezuela negli Stati Uniti, sottolineando che nonostante il successo la squadra non ha brillato. Gli azzurri sono stati lenti, confusi e distratti in difesa per lunghi tratti della partita, evidenziando una ricerca di identità. Il gioco fluido proposto da Spalletti è ambizioso ma ancora in fase embrionale. Locatelli è stato impiegato più basso a centrocampo, Frattesi ha faticato a trovare la giusta posizione e il timing negli inserimenti, mentre Bonaventura ha giocato generosamente ma senza una posizione fissa, rendendo il sistema di gioco poco prevedibile e aumentando la confusione.

Tuttavia, la nota positiva della partita, oltre alla vittoria, è rappresentata da Mateo Retegui. La sua doppietta ha siglato il successo degli azzurri e potrebbe essere un segnale positivo per l’Italia in cerca di un centravanti. Nonostante sia presto per trarre conclusioni definitive da una sola partita, Retegui ha sfruttato al meglio le due occasioni a disposizione, consentendo di mascherare le incertezze mostrate durante il match.