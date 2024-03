Ugolini: “Le due partite fondamentali sono quelle con Atalanta e Roma. Questo il pensiero del Napoli su Natan”

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’, una trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “La ripresa con l’Atalanta e la partita contro la Roma sono le due partite fondamentali di questo rush finale per arrivare a prendersi una posizione in Champions League, detto chiaramente che in questa situazione tutti i match saranno importanti. La coppia titolare è Rrahmani e Juan Jesus, tra l’altro Juan Jesus nelle ultime partite è stato uno dei migliori. La valutazione su Natan è stata fatta, viene reputato un buon giocatore, ma non come l’uomo giusto per sostituire Kim nel Napoli campione d’Italia. Difficile ora dare un giudizio, ma credo che a Castel Volturno abbiano su di lui le idee chiare. Natan può essere inquadrato in una rosa importante come quella azzurra, ma prima deve dimostrarlo sul campo”.