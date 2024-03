Hamsik, l’entourage: “Futuro a Napoli? Deve decidere lui. Calzona? Credo stia dormendo poco”

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Sia nella Slovacchia che nel Napoli sono tutti bravi ragazzi, e anche in assenza di Calzona tutti lavoreranno al meglio a Castelvolturno. Ovviamente il commissario tecnico della nazionale deve preparare un europeo, oltre ad allenare gli azzurri, quindi immagino che in questo periodo stia dormendo poco. Hamsik? Ora è con Calzona in nazionale, deve decidere lui quando sarà il tempo opportuno per valutare la possibilità di venire al Napoli. Abbiamo parlato con De Laurentiis subito dopo la sfida col Barcellona, ma Marek deve decidere lui perché ultimamente ha tanti impegni a cui fare fronte. Lui è una leggenda per Napoli e potrebbe essere importante un suo ritorno in azzurro come dirigente”.