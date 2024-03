Gazzetta – Posizione Calzona in bilico, ADL sonda quattro allenatori

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la posizione di Calzona resta in bilico per la prossima stagione e ADL ha cominciato a sondare il terreno per un nuovo allenatore. Al momento nella lista ci sono quattro tecnici, di cui uno a sorpresa consigliato da un ex azzurro. Italiano e Palladino sembrano essere alla fine del loro percorso sulle panchine di Fiorentina e Monza e il Presidente ha sempre mostrato interesse per i due allenatori. La soluzione estera porta il nome di Farioli, tecnico del Nizza, che aveva iniziato l’anno in maniera ottima per poi rallentare un po’ la corsa. Il nome saltato fuori nelle ultime ore è quello di Pecchia, ex vice di Benitez al Napoli, e proprio quest’ultimo lo avrebbe consigliato ad ADL.