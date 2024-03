CdS – Futuro Meret, il Napoli pensa a un possibile rinnovo: i dettagli

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport il Napoli sarebbe a lavoro per il rinnovo di Alex Meret. Questo quanto si apprende dal quotidiano che ha raccolto le dihiarazioni dell’agente Federico Pastorello.

“Qualche movimento anche in orbita portieri: il contratto di Meret, scadenza 2024, si rinnova automaticamente alla copertura del 70% delle presenze stagionali, ma il suo agente ha spiegato che con il Napoli si tratta già il rinnovo. Parallelamente, dovrebbe rientrare alla base Elia Caprile, 22 anni, in questo momento impegnato a volare tra i pali dell’Empoli in prestito”. Scrive il quotidiano.